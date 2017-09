"Natürlich kann morgen in Frankreich das passieren, was in Barcelona passiert ist", fügte der Innenminister am Freitag mit Blick auf die Anschläge in Katalonien hinzu.

In Frankreich sind bei islamistisch motivierten Anschlägen seit Anfang 2015 insgesamt 239 Menschen getötet worden, seit den Pariser Anschlägen vom November 2015 herrscht in dem Land der Ausnahmezustand.

Erst am Mittwoch wurde in der südlichen Pariser Vorstadt Villejuif ein geheimes Sprengstofflabor entdeckt. Drei Verdächtige wurden festgenommen, die Behörden leiteten Terrorermittlungen ein. Die Regierung vermutet Verbindungen nach Syrien.