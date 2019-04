Über den Hügeln von Caracas ging gerade die Sonne auf, als Guaidó dem venezolanischen Staatschef Maduro offen den Kampf ansagte.

"Als Interimspräsident von Venezuela, als rechtmässiger Oberkommandierender der Streitkräfte, rufe ich alle Soldaten dazu auf, sich uns anzuschliessen", sagte der Oppositionsführer am Dienstag auf einer Schnellstrasse nahe dem Luftwaffenstützpunkt La Carlota.

Neben Guaidó stand der vor Jahren inhaftierte Oppositionsführer Leopoldo López, den aufständische Soldaten gerade aus dem Hausarrest befreit haben. "Alle Venezolaner, die sich Freiheit wünschen, sollen kommen", sagte der Gründer von Guaidós Oppositionspartei Voluntad Popular. "In diesem Moment sollen alle Venezolaner, mit Uniform und ohne, auf die Strasse."

López suchte noch am Dienstag zusammen mit seiner Ehefrau und seiner Tochter Schutz in der chilenischen Botschaft in Caracas.

Panzerwagen rast in die Menge

Kurz darauf lieferten sich Demonstranten und regierungstreue Sicherheitskräfte schwere Auseinandersetzungen. Vermummte Regierungsgegner griffen gepanzerte Militärfahrzeuge an. Ein Panzerwagen raste in die Menge, wie im kolumbianischen Fernsehsender RCN zu sehen ist. Ob dabei Demonstranten verletzt wurden oder ums Leben kamen, ist zunächst unklar.

Achtung: Verstörender Video-Inhalt im folgenden Twitter-Beitrag.