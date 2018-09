Die Region rund um das Südchinesische Meer ist heftige Tropenstürme gewöhnt. Jedes Jahr in den Sommermonaten fegen Dutzende Taifune über das subtropische Gebiet und hinterlassen umgeknickte Bäume, überflutete Strassen und überschwemmte Ackerflächen. Doch was Taifun «Mangkhut» am Sonntag auf den Philippinen, in Hongkong, Macau und Chinas bevölkerungsreichster Provinz Guangdong an Zerstörungskraft entfaltete, hat es in der Region seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nicht gegeben.

Mit Windstärken von bis zu 242 Stundenkilometern wütete der Mega-Taifun am Sonntagnachmittag über der Finanzmetropole Hongkong und hinterliess eine Spur der Verwüstung. Ganze Stadtteile waren überschwemmt, Wolkenkratzer schwankten, zerbrochene Fensterscheiben flogen durch die Luft. In einem Hongkonger Stadtteil stürzte ein rund 200 Meter hoher Bauaufzug ein. Auf einem Video ist zu sehen, wie eine Hotellobby komplett in Wasser versinkt. Da der Sturm mehrere Stromleitungen abriss, waren zwischenzeitlich Zehntausende ohne Strom. Bis zum Abend berichtete die Hongkonger Polizei von mindestens 120 Verletzten.