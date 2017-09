Bundesrätin Simonetta Sommaruga will sich dafür einsetzen, dass das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR Zugang zu den «zum Teil gefängnisähnlichen Unterbringungen für Migranten» in Libyen erhält. Dies sagte sie am Donnerstag vor dem Treffen der EU-Innenminister in Brüssel.