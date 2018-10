Katrin Ebner-Steiner, Sie stammen aus einer CSU-Familie, Bayern geht es doch gut. Warum bekämpfen Sie die CSU? Katrin Ebner-Steiner: Die CSU lässt keinen Dialog mit den Bürgern zu. Das hat sich gezeigt, als es um den Bau von Flüchtlingsheimen in Deggendorf ging. Jeder, der irgendwie gegen diesen Bau war, galt als Nazi. Die CSU hat den Kontakt zum Bürger in Bayern verloren. Zudem: Viele Menschen sind dieser Amigo-Struktur in Bayern überdrüssig. Wer Mitglied der CSU ist, wird in Bayern bevorteilt. Diesen Filz wollen wir aufbrechen.

In Chemnitz marschierte ein Teil der AfD-Spitze Hand in Hand mit der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Haben Sie damit keine Probleme? Die AfD Bayern hat klar entschieden: Wir wollen nicht mit anderen Organisationen gemeinsam marschieren. Es gibt allerdings einen Bundesbeschluss zur Pegida in Dresden. Die sächsische AfD kann zusammen mit der Pegida auftreten und mit ihr zusammenarbeiten. Zu Chemnitz: Die AfD ist dort zusammen mit Pegida aufgetreten. Die rechtsextreme Hooligan-Szene hat ihre eigene Demonstration abgehalten. Am Ende vermischten sich die beiden Demonstrationszüge – das war von der AfD so nicht gewollt und liess sich auch nicht verhindern.

Der thüringische AfD-Fraktionschef Björn Höcke fiel mehrmals mit umstrittenen Äusserungen auf, er bezeichnete etwa das Holocaust-Mahnmal in Berlin als «Denkmal der Schande». Wie stehen Sie zum rechten Flügel der Partei? Ich sehe mich als Vermittlerin zwischen den verschiedenen Strömungen innerhalb unserer Partei. Es wird ständig auf einzelnen Statements von Herrn Höcke herumgeritten, einige seiner Aussagen werden gesondert und aus dem Kontext heraus betrachtet. Dann regen sich wieder alle über irgendwelche anscheinend skandalösen Äusserungen von Herrn Höcke auf. Das lenkt aber ab von den wahren Problemen in unserem Land. Es gibt Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben und mit ihrer Rente nicht über die Runde kommen. Wir sehen Menschen in unseren Städten, die sammeln Pfandflaschen, damit sie ihre Miete bezahlen können. Es findet ein Austausch unserer Bevölkerung statt. Das sind die wahren Probleme – nicht irgendwelche Reden von Herrn Höcke. Gehört der Islam Ihrer Meinung nach zu Deutschland? Selbstverständlich gehört der Islam nicht zu Deutschland. Muslime, die hier arbeiten, Steuern bezahlen, sich integriert haben und sich an die Regeln halten, die gehören zu Deutschland. Nicht aber der Islam. Wir stehen auch zur Religionsfreiheit. Aber: wir wollen – wie in der Schweiz – ein Minarettverbot, die Moscheen müssen sich unseren Ortsbildern anpassen. Wir wehren uns auch gegen Schweinefleisch-Verbote an unseren Schulen, wir wollen, dass unsere Weihnachtsmärkte auch in Zukunft Weihnachtsmärkte und nicht Wintermärkte heissen. Wir dürfen nicht in vorauseilendem Gehorsam unsere Kultur aufgeben. Stellen Sie das Recht auf Asyl infrage? Wir können nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen. In Afrika warten Millionen von migrationswilligen Menschen darauf, in Richtung Europa loszuziehen. Wir brauchen eine Festung Europa. Solange die EU-Aussengrenzen nicht gesichert sind, müssen wir die innerdeutschen Grenzen schützen. Wie würde denn Grenzschutz ausschauen, wenn Sie darüber bestimmen könnten? Wir müssen die komplette deutsch-österreichische Grenze mit Zäunen schützen. Da gibts gute Firmen in Israel, die bauen solche Zäune. Wäre für Sie eine Koalition mit der CSU denkbar? Eine solche Koalition wird es nicht geben, sowohl die CSU als auch die AfD schliessen ein Zusammenregieren aus. Mittelfristig aber streben wir Regierungsverantwortung an. Wir würden aber nicht als Juniorpartner in eine Koalition mit der CSU einsteigen.

«Selbstverständlich gehört der Islam nicht zu Deutschland.»