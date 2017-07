Einst waren sie befreundet, Donald Trump und Jeff Zucker. Trump war vor 15 Jahren ein New Yorker Baulöwe, der spektakulär auf die Nase gefallen war und sich als Showman neu zu erfinden versuchte. Zucker amtierte als Chef der Unterhaltungsabteilung des Fernsehsenders NBC und war deshalb stets auf der Suche nach dem neuen Quoten-König.

Als gebürtiger New Yorker war Zucker mit der Biografie des Geschäftsmannes vertraut, und davon überzeugt, dass das Grossmaul über ein gewisses Unterhaltungspotenzial verfüge. Also griff er umgehend zu, als ihm 2002 oder 2003 die Idee für eine Fernsehsendung präsentiert wurde, in der Trump junge Talente in die Eigenheiten der Geschäftswelt einführen würde. «The Apprentice», so hiess die Sendung», feierte am 8. Januar 2004 Premiere und war von Beginn weg ein Gassenfeger. Zucker zementierte dank dem Erfolg seinen Ruf in der Branche, er besitze ein goldenes Händchen. Und Trump besass nun den filmischen Beweis dafür, dass er ein erfolgreicher Geschäftsmann war.

Bloss einmal sollen sich die beiden Geschäftspartner nicht einig gewesen sein, ist in einer Trump-Biografie von Michael Kranish und Marc Fisher nachzulesen. 2005 hätte Zucker gerne die Hochzeit seines Stars mit dem Fotomodell Melania Krauss live am Fernsehen übertragen. Das fand dann auch Trump zu viel des Guten. Warum diese Episode wichtig ist? Weil sie – vielleicht – erklärt, warum Trump, der mittlerweile im Weissen Haus in Washington wohnt und arbeitet, seit Monaten mit einer gewissen Inbrunst auf den Nachrichtensender CNN eindrischt. Sein alter Kumpan Jeff Zucker steht seit Anfang 2013 als Präsident an der Spitze des einstigen TV-Pioniers. Und Trump ging wohl davon aus, dass der Sender ihn mit Samthandschuhen anpacken würde.

Zuerst viel Gratis-Werbung

Im Wahlkampf im vergangenen Jahr wurde diese Erwartungshaltung mehr oder weniger erfüllt: CNN kann in den Augen von Branchenexperten dafür verantwortlich gemacht werden, dass Trump im Vorwahlkampf derart erfolgreich war. Weil der Sender sämtliche Reden und sämtliche Auftritte des unorthodoxen Präsidentschaftskandidaten übertrug und ihm damit massenhaft Gratis-Werbung bescherte. Auch die Konkurrenten Fox News Channel und MSNBC übertrugen zahlreiche Trump-Veranstaltungen live. Im Gegensatz zu CNN gilt aber die Berichterstattung auf diesen Kanälen als ideologisch gefärbt.

Seit dem Amtsantritt von Präsident Trump aber steht CNN an der Spitze des televisionären Widerstandes gegen die neue Regierung – jedenfalls in den Augen von Donald Trump. Deshalb reagiert der Präsident zunehmend wütend auf die Berichterstattung des Senders über die Leistungsbilanz seiner Regierung. So spekulierte er kürzlich darüber, wann Jeff Zucker seines Amtes enthoben werde und warum der Sender in «Fake News Network» umgetauft werden sollte.

Vorläufiger, trauriger Höhepunkt: Am Sonntag verbreitete der Präsident auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ein Video, das ihn zeigt, wie er auf einen Mann eindrischt, dessen Kopf durch das CNN-Logo ersetzt worden war. Die Original-Aufnahme stammt aus dem Jahr 2007: Damals trat Trump an einem Wrestling-Match auf, in dem er (als Show) den Besitzer der Wrestling-Liga WWE (World Wrestling Entertainment) niederrang. Angeblich wurde das Video von einem Trump-Anhänger hergestellt, und auf der Internet-Plattform Reddit verbreitet.

Das Weisse Haus wiegelt ab

Kritik an dem Film wies das Weisse Haus zurück, nachdem Gegner Trumps darin eine Aufforderung zu Gewalt gegen Journalisten gesehen hatten. Der Präsident sei ein unkonventioneller Kommunikator, sagten anonyme Berater, und habe seinem Frust Ausdruck gegeben, dass CNN so viel Zeit damit verschwende, über die angeblichen Misserfolge der Regierung zu berichten – und über die angebliche Zusammenarbeit zwischen Trump-Beratern und russischen Regierungskreisen im Wahlkampf 2016. Oder, in den Worten des Präsidenten: «Irgendwann wird die Fake News gezwungen sein, grossartige Job-Zahlen, starke Wirtschaft, Erfolg mit ISIS, der Grenze und so viel mehr zu diskutieren.» So tippte es Trump gestern Montag – natürlich auf Twitter.