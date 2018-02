Die korsischen Nationalisten wollen unter anderem erreichen, dass Korsisch als offizielle Sprache anerkannt wird. Die Abspaltung von Frankreich streben sie nicht an. Ein Szenario wie in Spanien, wo die katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen eine Krise ausgelöst haben, droht auf Korsika also nicht.

Im Dezember waren nationalistische Kräfte gestärkt aus der Regionalwahl hervorgegangen. Mit der Demonstration unmittelbar vor Macrons zweitägigem Besuch wollen die Organisatoren neue Verhandlungen durchsetzen.