In New York ist ein Pickup-Truck hunderte Meter über einen Fussgänger- und Veloweg gerast und hat einen Schulbus gerammt. Mindestens acht Menschen wurden getötet, elf weitere verletzt. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter, ein 29-jähriger Usbeken, verhaften. Es soll Hinweise zur Terrormiliz IS geben. In unserem Liveticker erfahren Sie die neusten Entwicklungen.