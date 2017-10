Der ältere Bruder von Santiago Maldonado sprach am Freitag vor der Leichenhalle in Buenos Aires, wo er den Leichnam seines Bruders sehen konnte. "Wir haben Santiagos Tattoos erkannt, so dass wir sicher sind, dass er es ist", sagte Sergio Maldonado.

Die Todesursache ist nicht bekannt. Die Autopsie sei für die kommenden Tage geplant und werde weitere Erkenntnisse bringen, sagte der Bruder des Toten. Der Leichnam war am Dienstag im Fluss Chubut entdeckt worden, der die gleichnamige Provinz in Patagonien durchquert.

Der 28-jährige Tattoo-Künstler Santiago Maldonado war am 1. August bei einem Protestmarsch der Mapuche-Ureinwohner von Militärpolizisten festgenommen worden; seither war er nicht mehr gesehen worden. Die Mapuche protestierten gegen den Verkauf des von ihnen beanspruchten Landes an den italienischen Grossgrundbesitzer Luciano Benetton, der in Patagonien rund 900'000 Hektar Land besitzt.

Böse Erinnerungen

Das Verschwinden des Kritikers rief böse Erinnerungen an die Zeit der Militärjunta (1976-1983) wach. Unter deren Herrschaft wurden in Argentinien 30'000 Menschen ermordet oder verschwanden spurlos.

Die Regierung von Präsident Mauricio Macri steht unter Druck. Er kommentierte den Fund nicht, sondern sandte seinen Menschenrechtsbeauftragten Claudio Avruj in die Provinz. Dort wurde der Wagen des Ministers mit Steinen beworfen.

Die Argentinier sind am Sonntag aufgerufen, die Hälfte der Abgeordneten im Unterhaus sowie ein Drittel der Senatoren neu zu wählen. Es wird damit gerechnet, dass Macris Mitte-Rechts-Bündnis gestärkt aus den Wahlen hervorgeht. Alle politischen Parteien stellten nach dem Fund der Leiche die Wahlkampagne ein.