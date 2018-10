So hoch waren die Werte der Partei zuletzt nach dem Reaktorunfall von Fukushima vor sieben Jahren. Mit diesem Wahlergebnis wäre Schwarz-Grün - eine Koalition mit CDU und CSU - nahe an der Mehrheit.

Die Grünen liegen damit weiterhin vor der SPD, die wie in der Vorwoche 16 Prozent der Stimmen auf sich vereinte. Als einzige Partei verliert die rechtsnationalistische Partei Alternative für Deutschland (AfD) an Stimmen; sie kommt in dieser Woche auf 14 Prozent (minus 1 Prozentpunkt).

Die Union, der Zusammenschluss aus CDU und der bayerischen CSU, bleibt die stärkste Kraft mit 28 Prozent. Auch bei den anderen Parteien gab es keine Veränderung: Die Liberalen der FDP kommen auf 9 Prozent der Stimmen, die Linke auf 10 Prozent.

Wie Forsa sehen auch andere grosse Institute die SPD, die Grünen und die AfD im engen Kampf um Platz zwei, meist bei Werten um jeweils 16 Prozent. Bei Insa und Infratest dimap führt die AfD, bei Allensbach die SPD.

Für die Umfrage wurden im Zeitraum vom 1. bis 5. Oktober 2002 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt plus/minus 2,5 Prozentpunkte.