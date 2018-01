Es ist der erste Staatsbesuch, den das Weisse Haus seit Trumps Amtsantritt vor rund einem Jahr bekanntgibt.

Das Verhältnis der beiden Politiker gilt als gut - trotz zahlreicher Differenzen in zentralen Fragen wie etwa dem Klimaschutz. So hatte Macron scharfe Kritik an dem Entscheid des US-Präsidenten gegen das Pariser Klimaschutzabkommen geübt. Trump hatte im Juni vergangenen Jahres den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen angekündigt. Macron und Trump haben sich bereits mehrmals getroffen.