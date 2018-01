"Wir können unsere Produkte da nicht reinbekommen", sagte Trump im Interview mit dem britischen Sender ITV laut Vorabauszügen vom Sonntag mit Blick auf die EU. "Und trotzdem schicken sie ihre Produkte zu uns - keine Steuern, sehr wenige Steuern. Es ist sehr unfair."

Zwar sei die EU nicht der einzige Wirtschaftsraum, der so vorgehe. "Aber die Europäische Union war sehr, sehr unfair zu den Vereinigten Staaten." Das ITV-Interview mit Trump wurde am Donnerstag in Davos aufgezeichnet.

Auseinandersetzung

Trump schien dabei anzudeuten, dass er zu einer Auseinandersetzung in Handelsfragen mit der EU bereit sei: "Ich hatte viele Probleme mit der Europäischen Union, und das könnte sich zu etwas sehr Grossem auswachsen unter diesem Gesichtspunkt - dem Handelsgesichtspunkt." Was genau er damit meine, sagte der US-Präsident nicht.

Trumps national ausgerichtete Wirtschaftspolitik sorgt seit Monaten weltweit für Unruhe. Hohe Zölle auf den Import von Solarmodulen und Waschmaschinen hatten zuletzt empörte Reaktionen in China und Südkorea ausgelöst.

Zudem hatte die US-Regierung hohe Strafzölle gegen den kanadischen Flugzeughersteller Bombardier verhängt. Die fast 300 Prozent hohen Aufschläge wurden von der US-Handelskommission aber gekippt.

Warnung aus Brüssel

Die EU-Kommission reagierte am Montag mit einer Warnung auf die Äusserungen Trumps. "Die Europäische Union ist bereit, schnell und angemessen zu reagieren, sollten unsere Exporte durch beschränkende Handelsmassnahmen der Vereinigten Staaten getroffen werden", sagte ein Kommissionssprecher.

Es gehe nicht um "Gewinner und Verlierer". Wie die EU genau auf Schritte der USA reagieren könnte, wollte er nicht sagen.

In dem ITV-Interview hatte Trump ausserdem das Vorgehen der britischen Premierministerin Theresa May bei den Verhandlungen zum EU-Austritt als zu nachgiebig kritisiert.

Er würde "anders verhandeln" und hätte versucht, die Härte der EU in den Gesprächen auf die Probe zu stellen, sagte Trump. "Ich hätte gesagt, dass die Europäische Union nicht das ist, was sie angeblich ist. Ich hätte beim Austritt eine härtere Haltung eingenommen."