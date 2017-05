Vertragsabschluss unwahrscheinlich

Ankara muss aber nicht nur den finanziellen, sondern auch den politischen Preis des Geschäfts bedenken. Der Kauf stellt die Beschaffungsdisziplin der Nato infrage. Allgemein kaufen die Mitglieder der Allianz ihre Waffen nur bei anderen Nato-Mitgliedern ein. Der Kauf russischer S-400 würde die derzeit ohnehin angespannten Beziehungen der Türkei zur Allianz weiter strapazieren.

Der Leiter des Moskauer Zentrums für moderne Türkeiforschung, Juri Mawaschew, schätzt die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlichen Vertragsabschlusses daher auch nur auf 30 Prozent ein. «Das ist der Versuch, von Nato und EU vorteilhaftere Beziehungen zu erhalten und seine geopolitische und geostrategische Wichtigkeit zu demonstrieren», erklärt Mawaschew.

Die Türkei pokert hoch: Von Russland fordert sie beim Verkauf Technologietransfer und sogar die Gemeinschaftsproduktion einzelner Komponenten des Waffensystems. Zwar gibt es bereits bei anderen Waffengattungen solche Präzedenzfälle wie die gemeinsame Produktion von Kampfflugzeugen mit Indien, doch Moskau hat kein Interesse daran, seine Technologien auch mit der Türkei zu teilen. Bislang lehnt Russland die Forderung daher rundweg ab.

Andererseits ist sich der Kreml durchaus der politischen Tragweite des Geschäfts bewusst. Um die Nato zu schwächen, könnte Russland am Ende in einigen Punkten einlenken. Dann müsste Ankara entscheiden, ob der Waffendeal mit Moskau so verlockend ist, um die Beziehungen mit Brüssel endgültig zu ruinieren. Angesichts der ideologischen Entfremdung, die sich derzeit zwischen der Türkei und dem Westen vollzieht, ist in dem Fall die Wahl zugunsten des Nordatlantikpakts zweifelhaft.