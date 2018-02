Daneben gibt Haradinaj Einblick in seine persönliche Biografie. Er erzählt über die Zeit, während der er in der Schweiz als Türsteher und Zimmermann gearbeitet hat und sagt, wie die Erfahrungen in der Schweiz bis heute seinen Arbeitsstil beeinflussen. Auch wenn er selbst einst als Migrant ins Ausland ging, zeigt sich Haradinaj besorgt über den Auswanderungswunsch vieler junger Kosovaren: „Dass so viele junge Leute abwandern, ist sehr gefährlich für uns“, sagt er.

Und natürlich hat Haradinaj auch etwas über die Fussballer in seinem Land zu sagen. Der „Schweiz am Wochenende“ verrät er, weshalb der Kosovo trotz aller Euphorie 2022 in Katar nicht Weltmeister werden wird.