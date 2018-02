SPD, CDU und CSU hatten ursprünglich einen Abschluss ihrer Verhandlungen am Sonntag angepeilt, sich Montag und Dienstag aber von Anfang an als Reservetage offen gehalten. Am Sonntagabend entschieden sie aufgrund ungelöster Streitpunkte unter anderem bei den Themen Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik, auch am Montag noch zu verhandeln.

Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier bezeichnete sich bei seiner Ankunft an der SPD-Parteizentrale als "zuversichtlich". Auf einen Abschluss der Verhandlungen am Montag wollte er sich aber noch nicht festlegen. "Vielleicht brauchen wir auch morgen früh noch", sagte er.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Chancen für einen Abschluss der Koalitionsgespräche mit der Union an diesem Montag bei 50 zu 50. "Wenn wir es heute nicht schaffen, dann eben nicht", sagte Lauterbach im ARD-"Morgenmagazin".

Hoffnung auf erfolgreichen Abschluss

Einer internen Zeitplanung der SPD-Parteiführung zufolge, wird ein erfolgreicher Abschluss der Koalitionsgespräche mit den Unionsparteien am Montag für möglich gehalten. Demnach wollen die Parteichefs von CDU, CSU und SPD den Koalitionsvertrag am Dienstagmorgen vorstellen, berichtete die "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) unter Berufung auf das Dokument.

Demnach wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Horst Seehofer und der SPD-Vorsitzende Martin Schulz um 09.00 Uhr auf der Fraktionsebene des Bundestages für einen Unterschriftentermin zusammenkommen.

Für Montag sind der Planung zufolge erneut ganztägige Koalitionsverhandlungen vorgesehen. Zwischen 15.00 und 17.00 Uhr solle es eine Lesepause für den Vertragstext geben. Ab 18.00 Uhr, nach einer SPD-internen Runde, sei für eine Stunde eine Hauptverhandlungsrunde angesetzt. Im Anschluss soll es ein Statement der drei Parteivorsitzenden im Atrium des Willy-Brandt-Hauses geben.