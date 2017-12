Herr Steiner, wir leben in einer Welt der Konflikte und Kriege. Wie frustrierend ist es für Sie, als Chef des Entwicklungsprogramms UNDP bei der Zerstörung ganzer Länder tatenlos zusehen zu müssen?

Achim Steiner: Wir als UN sind nur bedingt in der Lage, die Konflikte zu regulieren oder einen Friedensprozess anzustossen. Es ist einfach sehr tragisch, zu beobachten, wie Länder und ihre Gesellschaften etwa in Jemen oder im Südsudan auseinanderfallen. In Syrien werden das Eigentum von Millionen Menschen und weite Teile der Infrastruktur zerstört.

Das UNDP arbeitet in 170 Ländern, in vielen davon herrscht Gewalt. Wie hilft das UNDP den Menschen in den Konfliktländern konkret?

Im Irak zum Beispiel bauen wir eine Grundinfrastruktur mit 1400 Projekten auf. In Gebieten, die von der Terrorgruppe «Islamischer Staat» zurückerobert wurden, ermöglichen wir den Menschen Zugang zu Wasser und Strom, wir setzen Dächer auf beschädigte Schulen und Gesundheitsstationen oder unterstützen verwüstete Lehreinrichtungen wie die Universität in Mossul. Die Menschen müssen schnellen Fortschritt sehen und spüren. Diese ersten Schritte in eine gute Zukunft müssen gelingen, denn es gibt immer noch radikale Gruppen, die nur darauf warten, die Gewalt wieder anzufachen. Wir haben für die Stabilisierung im Irak schon Hunderte Millionen US-Dollar aufgebracht.

US-Präsident Trump will die Beiträge seines Landes für die UNO drastisch zusammenstreichen. Auch auf Druck der USA kürzten die Mitgliedsländer den Haushalt der UN für 2018/2019 um 286 Millionen US-Dollar. Welche Konsequenzen fürchten Sie für Ihre Arbeit?

Die USA sind seit vielen Jahren der grösste Geber für das gesamte UN-System. Wenn die USA sich sehr stark zurückziehen sollten, hätte das weitreichende Konsequenzen für das UNDP und die Handlungsfähigkeit des UN-Systems insgesamt. Das UNDP müsste in vielen Ländern seine Präsenz beenden, Projekte stoppen, Büros schliessen und Mitarbeiter entlassen. Ein Rückzug des UNDP würde sich auch auf die übrigen UN-Einrichtungen auswirken, weil das UNDP die Arbeit der UN-Institutionen in den meisten Ländern logistisch unterstützt.