Tillerson, der am Dienstag vor Politikexperten in Washington sprach, hatte sich bereits zuvor offen für Gespräche mit Nordkorea gezeigt. US-Präsident Donald Trump hatte ihm daraufhin Zeitverschwendung vorgeworfen. Zuletzt war über eine bevorstehende Ablösung Tillersons spekuliert worden, was aber der Minister und der Präsident dementierten.