Es sei nicht möglich, am ursprünglich geplanten Wahltag am Samstag einen freien, fairen und glaubwürdigen Urnengang zu garantieren, sagte der Präsident der Wahlkommission, Mahmood Yakubu. Als Grund nannte er logistische Probleme.

Zuvor hatte die Wahlkommission eine Krisensitzung zu dem Thema abgehalten. Örtliche Medien berichteten, bestimmte Gemeinden seien nicht mit Wahlunterlagen versorgt worden.

Die Wahllokale sollen eigentlich am heutigen Samstag um 8.00 Uhr aufmachen. Mehr als 84 Millionen Wähler sind stimmberechtigt. Die Wahl gilt als enges Rennen zwischen dem 76-jährigen Präsidenten Muhammadu Buhari und seinem Herausforderer Atiku Abubakar, einem Milliardär und früheren Vizepräsidenten. Die Anhänger der beiden haben vor ausländischer Einmischung gewarnt. Es wurden auch Vorwürfe der Wahlmanipulation erhoben. In einer Welle der Gewalt im zentralen nigerianischen Staat Kaduna sind in dieser Woche mindestens 66 Menschen getötet worden.