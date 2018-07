«Krieg mit Iran?»-Schlagzeile verdrängt Putin aus den Medien

Wie dieser Mechanismus funktioniert, sah man nach dem Gipfeltreffen von Helsinki. Wegen seiner Schmeichelei gegenüber Putin wurde Trump in den USA auch von Parteifreunden kritisiert. Er sei gegenüber dem Autokraten unterwürfig aufgetreten, ja er habe «Landesverrat» begangen, als er betont habe, wie klar Putin abgestritten habe, sich in die US-Wahlen 2016 eingemischt zu haben (Trumps eigene Geheimdienste erachten eine Einmischung als erwiesen). Von der «Washington Post» bis zur «Basler Zeitung», deren Chefredaktor Trump gern in Schutz nimmt, war man sich einig: Der Auftritt von Helsinki war ein Debakel. Wie reagierte Trump auf das katastrophale Echo? Er zündete eine zweistufige Kommunikations-Rakete:

- Stufe 1: Verwirrung stiften und Gegenangriff starten. Zuerst irritierte Trump Freund und Feind mit wirren Korrekturen seiner eigenen Geheimdienst-Aussage, dann postete er auf Twitter Videos und frühere russland-freundliche Zitate von Barack Obama und Hillary Clinton, die diese als «wahre Freunde» Putins zeigen sollten, und behauptete, noch nie sei ein US-Präsident derart hart gegenüber Russland gewesen wie er selbst. Das überzeugte viele: Am Sonntag zeigten Umfragen, dass 80 Prozent der republikanischen Basis Trumps Gipfeltreffen mit Putin als Erfolg betrachteten.

- Stufe 2: neues Thema setzen. Am Montag verdrängte Trump Helsinki aus den Schlagzeilen, indem er eine Twitter-Tirade gegen Irans Präsidenten Rohani absetzte. «Bedrohen Sie niemals wieder die USA, oder Sie werden Konsequenzen spüren, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten», schrieb Trump – in Grossbuchstaben. Seither spricht niemand mehr darüber, ob Trumps Putin-Treffen Konsequenzen haben könnte. Jetzt ist das grosse Thema: «Müssen wir nun einen Krieg mit Iran erwarten?», wie die «New York Times heute titelt.

Dieses Muster wiederholt Trump bei jeder Affäre, und es funktioniert. Am Montag kam die neuste «Job approval»-Umfrage heraus, welche die Zufriedenheit der Amerikaner mit ihrem Präsidenten misst. 45 Prozent sind zufrieden, so viele wie noch nie seit Trumps Amtsantritt. Und das nach der «bisher dramatischsten Woche». Bei republikanischen Wählern ist Trump sogar so beliebt wie keiner seiner neun Vorgänger im Präsidentenamt bei seiner Basis je war.

Das Phänomen, dass Trump mit allem davonzukommen scheint, hat einen Rückkoppelungseffekt auf seine Partei: Republikanische Exponenten verzichten auf öffentliche Kritik an ihm, obwohl sie vieles schrecklich finden, was er macht. Sie fürchten, andernfalls von der eigenen Basis abgestraft zu werden, und im November sind Parlamentswahlen. Darum werden die Republikaner bei jedem Skandal leiser.

Das war wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen im Oktober 2016 noch ganz anders, als das «Access Hollywood»-Tonband an die Öffentlichkeit kam. Darin prahlt Trump damit, jede Frau anfassen zu können. Prominente Republikaner schrien auf und sagten, wenn sich Trump nun nicht selber aus dem Rennen nehme, drohe die grösste Republikaner-Niederlage aller Zeiten. Es kam anders, und das war ein Erweckungserlebnis für viele Republikaner. Nie wollen sie wieder so falsch liegen.