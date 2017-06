Am vorletzten Sonntag, nach dem 3:0-Sieg von Juventus Turin über Crotone, stieg die Meisterfeier: Die «alte Dame» hatte sich am zweitletzten Spieltag der Serie A vorzeitig den 6. «scudetto» (Meistertitel) in Folge gesichert. Ein weiterer Rekord eines Vereins, der den italienischen Fussball seit Jahren fast nach Belieben dominiert, nachdem er im Jahr 2006 noch wegen eines deftigen Schiedsrichterskandals in die Serie B zwangsrelegiert worden war. Im ganzen Land setzten sich nach dem Abpfiff Autokolonnen in Gang, die Tifosi liessen die schwarz-weissen Fahnen ihres Vereins im Fahrtwind flattern. Die Hupkonzerte dauerten stundenlang, bis in die tiefe Nacht hinein.

Als Einziger professionell geführt

Die Erfolgsserie der «vecchia signora» kommt nicht von ungefähr: Juventus Turin ist der einzige wirklich professionell geführte Verein in der einst «schönsten Liga der Welt», die sonst vorwiegend mit finanziellen Exzessen, narzisstischen Klub-Präsidenten, baufälligen Stadien und gewalttätigen Fankurven Schlagzeilen macht. Die Turiner haben ihre Finanzen im Griff: In der Saison 2015/16 resultierte bei einem Umsatz von knapp 400 Millionen Euro ein Reingewinn von 4 Millionen Euro; in der soeben zu Ende gegangenen Saison dürfte die Bilanz noch besser ausfallen. Mit dem 2011 eingeweihten «Juventus Stadium» verfügt der Rekordmeister ausserdem als einziger Grossverein über ein neues und modernes Stadion.

Im Unterschied zur Mailänder Konkurrenz, der AC Milan und Inter, die letztes Jahr zweistellige Millionenverluste geschrieben haben und sich inzwischen in chinesischem Besitz befinden, ist Juventus noch italienisch: Der Verein gehört seit den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts der Fiat-Familie Agnelli. Präsident der «bianconeri» (Weiss-Schwarzen) ist seit 2010 Andrea Agnelli, Neffe des verstorbenen Fiat-Patriarchen Gianni Agnelli und letzter männlicher Träger des berühmten Namens. Die phänomenale sportliche Erfolgsserie ist zu einem wesentlichen Teil Verdienst des Präsidenten und des Managers Giuseppe Marotta, der ebenfalls 2010 nach Turin gekommen war.