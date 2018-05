Die Eruption des Kilauea hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am 30. April begonnen. Am Donnerstag waren durch einen ersten Riss erstmals Lava, Rauch und Asche ausgetreten. Zudem gab es mehrere Erdbeben, die leichtere Schäden an Strassen auf Big Island verursachten und vorübergehend für Stromausfälle sorgten.

Bereits am Donnerstag hatten rund 1700 Menschen im Osten von Big Island auf Geheiss der Zivilschutzbehörde ihre Häuser verlassen. Die Anordnung bleibe weiter in Kraft, hiess es am Sonntag.

Ausharren und hoffen

Die Evakuierten harren aus. Viele wissen nicht, ob es ihr Zuhause noch gibt. Die einen können optimistisch sein, wie etwa jener Mann, der in einem Video der Nachrichtenagentur AP schildert, er habe auf aktuellen Fotos ein Haus mit rotem Dach gesehen, «und unseres ist das einzige in der Nachbarschaft mit rotem Dach.»

Andere sind weniger zuversichtlich. «Was passiert jetzt mit uns?», fragt sich etwa Cherie McArthur. «Wenn wir unsere Farm verlieren, verlieren wir gleichzeitig unser Einkommen und unser Zuhause.»