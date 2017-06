Für den am Freitag im Alter von 87 Jahren verstorbenen Einheitskanzler Helmut Kohl wird es in Deutschland keinen Staatsakt geben. Stattdessen ist auf Wunsch seiner Witwe Maike Kohl-Richter ein europäischer Staatsakt in Strassburg geplant – vermutlich am 1. Juli. Voraussichtlich am gleichen Tag wird es in Deutschland lediglich ein «staatliches Trauerzeremoniell» geben.

Nach einem Requiem im Dom zu Speyer ist ein militärisches Abschiedszeremoniell mit Ehrenformation vorgesehen. Anschliessend wird Kohl auf dem Friedhof in Speyer beigesetzt. Also nicht im Familiengrab in Ludwigshafen, wo Kohls 2001 verstorbene Ehefrau Hannelore ihre letzte Ruhe gefunden hat. Dies hat Kohl nach Angaben von Vertrauten zusammen mit seiner zweiten Ehefrau im Sommer 2015 entschieden. Damals war der Altkanzler gesundheitlich schwer angeschlagen.

Beim Staatsakt im Strassburger Europaparlament werden EU-KommissionsPräsident Jean-Claude Juncker, der französische Präsident Emmanuel Macron sowie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der frühere spanische Ministerpräsident Felipe Gonzales sprechen. Auch die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel ist als Rednerin vorgesehen.