John Delaney ist ein rastloser Mann. Gleich in vier Ortschaften trat der demokratische Politiker am Mittwoch auf, um grosse Reden über den Zustand des Politbetriebs in der amerikanischen Hauptstadt zu schwingen und potenziellen Wählerinnen und Wählern die Hände zu schütteln. An und für sich sind solche Auftritte nicht weiter aussergewöhnlich, findet doch in drei Monaten die nächste Parlamentswahl statt. Doch der 55-jährige Delaney betrieb nicht etwa Wahlkampf in der Agglomeration Washingtons, im 6. Wahlbezirk des Staates Maryland, den er seit 2013 im Repräsentantenhaus vertritt. Vielmehr tingelte er (erneut) durch die Käffer des Bundesstaates Iowa, 1700 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Denn der Multimillionär ist nicht nur rastlos – John Delaney ist auch äusserst ehrgeizig. Er will Präsident werden und am 3. November 2020 Donald Trump (72) besiegen.

Obwohl es noch mehr als zwei Jahre dauert, bis in den USA die nächste Präsidentenwahl stattfindet, stehen die potenziellen Kandidaten der Demokraten in den Startlöchern. Und bereits zeichnet sich ab, dass der Wahlkampf 2020 wohl selbst das epische Ringen des Jahres 2016 in den Schatten stellen wird – nicht nur, weil völlig offen ist, wen die Demokraten ins Rennen schicken werden, sondern auch, weil Trump sich zweifelsohne um eine zweite Amtszeit bewerben und für Krawall sorgen will.

Alle gegen Trump

Bereits lässt sich erkennen, dass einige potenzielle Präsidentschaftskandidaten die Konfrontation mit dem Präsidenten bewusst suchen. Gerade in der demokratischen Senatsfraktion in Washington bilden die möglichen Anwärter auf das Oval Office im Weissen Haus eine ansehnliche Gruppe – die Anhörungen und Parlamentsdebatten dazu nutzt, öffentlichkeitswirksam die Politik der Regierung Trump an den Pranger zu stellen. Einige Senatoren gehen dabei eher theatralisch vor – Cory Booker (49) aus New Jersey ist berüchtigt für seine einstudierten Wutausbrüche. Andere greifen zum Skalpell und versuchen, die Argumente der Trump-Adlaten auseinanderzunehmen. Elizabeth Warren, die 69-jährige Senatorin aus Massachusetts, lässt zum Beispiel keine Möglichkeit aus, die Deregulierungspolitik der Regierung scharf zu kritisieren.

Kämpferische Töne stossen beim Fussvolk der Demokraten auf Zustimmung – obwohl Politbeobachter sich den Kopf zerbrechen, ob es ein nationaler Parlamentsabgeordneter wirklich mit dem unkonventionellen Präsidenten aufnehmen könnte. Ein anderer Flügel der Demokraten ist deshalb der Meinung, dass die Partei nicht gewinnen werde, wenn sie den destruktiven Stil Trumps kopiere. Dieser Fraktion gehören primär Lokalpolitiker an wie Eric Garcetti (47) aus Los Angeles oder der 36-jährige Pete Buttigieg (ausgesprochen: Buut-etsch-etsch) aus dem Universitätsstädtchen South Bend (Indiana). Sie plädieren für eine Politik des Konsenses. Auch John Delaney sagt von sich, er sei ein Pragmatiker. In einem seiner Werbespots, die nur in Iowa zu sehen sind, spricht er deshalb darüber, wie stolz er darauf sei, dass er in Washington überparteilich akzeptable Lösungen finde. «Diese Strategie könnte sich auszahlen», sagt der Journalist Pat Rynard, der über die politische Grosswetterlage in seiner Heimat auf dem Blog «Iowa Starting Line» berichtet. Immerhin sei es Delaney gelungen, seine Bekanntheitswerte zu erhöhen und Kontakte zu denjenigen Aktivisten zu knüpfen, die garantiert an den Wahlversammlungen teilnehmen werden, die im Februar 2020 den Vorwahlkampf eröffnen.

Er wolle damit nicht sagen, dass der Volksvertreter aus Maryland gute Aussichten habe, zum Präsidentschaftskandidaten der Demokraten gekrönt zu werden, sagt Rynard, der auch schon als Wahlkampfstratege für die Demokraten tätig war. Aber angesichts des Vorwahlkalenders – nach Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina folgt im März 2020 bereits die Vorwahl in Kalifornien – werde ein gutes Abschneiden in Iowa sicherlich mit einem massiven Medienecho belohnt werden.

Die Favoriten

Der Sozialist