Wer wird Juncker beerben? Die möglichen Kandidaten im Schnellcheck

Michel Barnier hat nicht nur die Statur eines Rausschmeissers. Als Brexit-Chefverhandler der EU kommt ihm auch ziemlich genau diese Rolle zu. Die Briten unterstellen dem französischen Gaullisten grundsätzlich anti-britische Gefühle. Aber schon seit er als EU-Binnenmarktkommissar den Londoner Finanzmarkt regulierte, wird er auf der Insel als «Britenfresser» verfemt. Zuvor war er mehrmals Minister in Paris, zuletzt bis 2009 unter Sarkozy. Barnier gilt als hochkompetent, bescheiden und loyal. Schon 2014 bewarb er sich für den EU-Top-Posten, unterlag jedoch in der internen Ausmarchung gegen Juncker.

Und die Schweiz? Vestager gilt als flexibel und als Skandinavierin dürfte ihr allzu starker Euro-Zentrismus fremd sein. In Sachen Steuerwettbewerb fährt sie eine harte Linie.

Kontra: Vestagers Partei sitzt nicht mehr in der Regierung. Ministerpräsident Rasmussen hat bereits angetönt, Vestager nicht für eine weitere Amtszeit in Brüssel vorschlagen zu wollen.

Pro: Vestager ist unverbraucht und eine Sympathieträgerin. Mit ihr ginge das Amt des Kommissionspräsidenten erstmals an eine Frau. Zudem: Vestager ist sozialliberal und damit potenzielle Bündnis-Partnerin von Macron.

Margrethe Vestager ist der heimliche Star der EU-Kommission. Als Wettbewerbskommissarin ist die Dänin quasi oberste Konsumentenschützerin und zögert nicht, sich auch mit den Tech-Giganten Facebook und Amazon anzulegen. Die selbstbewusste Pfarrerstochter war Wirtschafts- und Innenministerin und ist die Vorlage für Brigitte Nyborg, die Protagonistin der dänischen Erfolgsserie «Borgen», das Pendant zu «House of Cards». Vestager gilt als ebenso fähig wie ambitioniert. Ihr Büro in der EU-Hauptzentrale schmücken auserlesene Kunstwerke. Neben einer Büste von Bismarck etwa auch eine Mittelfinger-Skulptur.

Federica Mogherini (44)

Federica Mogherini musste sich viel Kritik anhören, als sie 2014 nach nur wenigen Monaten als italienische Aussenministerin zur EU-Aussenbeauftragten ernannt wurde. Zu jung, zu unerfahren, zu Russland-freundlich hiess es. Vier Jahre später hat sich die Sozialdemokratin mit viel Einsatz einen soliden Ruf erarbeitet – sofern das in der Aussenpolitik notorisch zerstrittenen EU überhaupt möglich ist. Zu ihren Erfolgen gehören die Weiterführung der Mittelmeer-Rettungs-Aktion Sophia und die Mitwirkung am Iran-Atomabkommen. Beobachter trauen der Tochter des italienischen Filmregisseurs Flavio Mogherini noch so einiges zu.





Pro: Mogherini hat bewiesen, dass sie auf internationalem Parkett auch mit Despoten wie Wladimir Putin oder Recep Tayyip Erdogan zurechtkommt. Zudem hat auch sie den Frauenbonus.





Kontra: Es ist unwahrscheinlich, dass das höchste EU-Amt einer Linken zufällt. Auch dürfte die mangelnde Regierungserfahrung zum Nachteil werden.





Und die Schweiz? Mogherini kennt die Schweiz und hatte einen guten Draht zu Didier Burkhalter. Seit Juncker das Dossier zur Chefsache machte, hat sie den Anschluss verpasst.