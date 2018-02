Für die AfD nicht genug: Die neu im Bundestag vertretene Partei fordert in den sozialen Medien und in einer Pressemitteilung die «sofortige Entfernung» Welkes wegen «Hetzpropaganda auf Kosten von Behinderten» und «gelebtem Faschismus».

Noch ist unklar, ob sich der ZDF-Fernsehrat mit der Sendung beschäftigen muss. Zuschauer können, ähnlich wie in der Schweiz beim UBI, Beschwerden an den Fernsehrat richten, wobei eine konkrete Verletzung der Rechtsvorschriften oder Richtlinien dargelegt werden muss. Der Fernsehrat prüft jede Beschwerde einzeln.

Amann seinerseits schrieb am Dienstag auf Facebook, die «demütigende Darstellung als behinderte Lachnummer» habe bei ihm traumatische Kindheitserinnerungen geweckt. Er sei aber bereit, Welke zu verzeihen – unter der Bedingung, dass die Entschuldigung auch in der nächsten Sendung der «heute-show» ausgesprochen wird: «Wenngleich mir das nur schwer glaublich scheint, möchte ich ihn als Mitmenschen nicht der Lüge bezichtigen und unterstelle ihm Aufrichtigkeit, wenn diese auch in der Sendung wiederholt wird.» (wst)