Haben Sie das Gefühl, die EU agiert gegenüber dem Vereinigten Königreich bösartig?

Bösartig nicht, eher kompromisslos. Aber aus EU-Sicht ist es nur konsequent, seine Prinzipien und den Binnenmarkt zu verteidigen, es ist ihr grösster Schatz.

Das Austrittsdatum rückt immer näher. Kommt es zu einem Deal?

Die EU will bei der Nordirlandfrage keinen Kompromiss machen. Grossbritannien wird hier aber kaum einknicken. Nordirland in einer Zollunion zu halten, wird als Angriff auf die britische Verfassung gewertet. Die einzige Lösung ist, dass das ganze Vereinigte Königreich in einer Art Zollunion bleibt. Am Schluss steht die Frage, ob der Deal durchs britische Parlament geht.

Klingt alles in allem, als würde der Brexit noch etwas andauern.

Selbst wenn es zu einem Deal kommt, werden die Verhandlungen noch sicher zehn Jahre dauern. Es gibt so viel neu zu organisieren.