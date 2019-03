«Mir wurde schlecht, ich spürte, dass ich gleich in Ohnmacht falle. Ich bat Gott, er solle mir Kraft geben, damit ich nicht zusammenbreche.» Cristina Bautista beschreibt den Moment, als man ihr mitteilte, man habe Benjamín, ihren Sohn, gefunden. In einem Massengrab mit 28 Leichen. Alle mit Spuren von Folter, alle verkohlt. Über eine Woche hatte sie im Lehrerseminar Ayotzinapa ausgeharrt, bis diese Nachricht über ihren 19-jährigen Sohn eintraf. Zusammen mit Eltern, deren Söhne am gleichen Ort studierten, im südmexikanischen Städtchen Tixtla, Bundesstaat Guerrero, fünf Stunden Busfahrt von Cristina Bautistas Dorf entfernt. Die ebenfalls vermisst wurden seit dieser Nacht, dem 26. September 2014. «Ich fing an zu weinen und zu schreien: <Das kann nicht sein! Sie sollen sie verbrannt haben? Und unsere Söhne waren 43, wo ist der Rest?> Dann wurde mir übel. Ich sprang auf und rannte auf die Toilette.» Was Benjamíns Mutter in diesem Moment für das Ende einer Suche hielt, war in Wahrheit erst der Anfang. Denn als man ihr und den anderen Eltern die Nachricht vom Fund der Studenten überbrachte, war das gelogen. Keine der Leichen war einer ihrer vermissten Söhne.

«Der letzte Tag, an dem ich ihn sah, war der 15. September 2014, sein erster Studientag. Er reiste frühmorgens aus unserem Dorf ab.» Cristina Bautista, eine schöne Frau, 42, mit langen schwarzen Locken, rundem Gesicht und grossen dunklen Augen, steht am Herd und wendet die Tortillas. Bevor ihr Sohn verschwand, hatte sie täglich duzende davon geröstet, das ganze Dorf kehrte bei ihr ein. In Alpuyecancingo, oben in den Bergen Guerreros. Wo sie geboren ist. Wo sie mit 15 Jahren geheiratet hat, einen Taugenichts, wie sie heute sagt, und mit 18 ihren Sohn gebar. Verschwunden

An der Wand hängt ein Foto von ihr und Benjamin, beide für eine Feier zurechtgemacht. Der junge Mann mit den schweren Lidern hat sich die Haare säuberlich mit Gel frisiert, trägt Jeans und ein rot kariertes Hemd. Sechs Jahre vom Leben ihrer drei Kinder hatte sie verpasst. Hatte in den USA gearbeitet, um ihr Häuschen abbezahlen zu können, nachdem ihr Mann die Familie verlassen hatte. Hatte in einer Küstenstadt in Connecticut im Morgengrauen ihre Schicht bei Burger King begonnen und spät in der Nacht jene bei McDonald’s beendet. Schlief einst beim Frittieren von Pommes Frites im Stehen ein und verbrühte sich. Winzige Narben in Tropfenform übersäen heute ihre Arme.

Vom Angriff auf ihren Sohn und seine Kameraden erfuhr Cristina Bautista erst drei Tage nach dem Verbrechen. «Ein Lehrer erzählte meiner Tochter Mayrani, in Iguala hätte es einen Zusammenstoss zwischen Studenten von Ayotzinapa und der Polizei gegeben. Wir riefen Benjamín sofort an, da kam direkt der Beantworter. Ich fing an zu weinen. Wir riefen ihn wieder und wieder an – er ging nicht ran.» Über 37’000 Personen gelten derzeit in Mexiko nach offiziellen Angaben als verschwunden. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Für die Mehrheit der Fälle haben Experten keine Hoffnung, dass die Vermissten noch am Leben sind. In Mexikos blutigem Drogenkrieg sind Zeugen eine zu grosse Gefahr. Und oft sind eine Leiche, ihre Wunden oder ihr Fundort immer noch zu aussagekräftig: Sie muss verschwinden. «Mayrani sagte, <Mami, weine doch nicht. Wenn etwas Schlimmes passiert wäre, hätten sie uns schon benachrichtigt.> Dann rief mich mein Bruder an. In der Zeitung stehe eine Liste mit den vermissten Studenten von dieser Nacht. Auch Benjamíns Name. Da begann ich zu schreien.» Cristina Bautista nahm den nächsten Bus, fuhr fünf Stunden zum Schulcampus nach Tixtla. «Viele Eltern waren schon dort und warteten. Alle weinten sie. Da waren Anwälte, geschickt von Menschenrechtsorganisationen, die mir sagten, sie bräuchten Blutproben von Benjamíns Schwestern.»

«Schiesst nicht auf uns, wir sind Studenten», ist auf Handyvideos vom Moment des Angriffs zu hören. Trotz dieser Rufe habe die Polizei weitergeschossen, sagt Omar Garcia, der ein Jahr über Benjamín studiert hatte und der Polizei entkommen war in dieser Nacht. Der ernste Mann wirkt älter als seine 24 Jahre, als er vom Café in Mexiko-Stadt, wo er heute Jura studiert, auf die geschäftigen Strassen der Hauptstadt blickt. Die Bilanz dieser Nacht: Drei tote Studenten durch Schusswunden, einen von ihnen fand man ihn mit gehäutetem Gesicht. Ein paar Dutzend wurden von der Polizei verschleppt. 43, wie sich herausstellte. «Die Neuen», sagt Omar Garcia, «waren damals erst zwei Wochen bei uns.» Benjamín habe bereits in der Gruppe für politische Aktivitäten mitgemacht. Benjamín, der «tanzen konnte wie Michael Jackson.» Fünf Busse mit Chauffeuren hatten die Studenten in Iguala gekapert, um damit ein paar Tage später in die Hauptstadt fahren. Dort wollten sie an den Protesten zum Jahrestag eines Studentenmassakers teilnehmen. Auf dem Rückweg zum Campus griffen uniformierte Polizisten sie an. «Wir bekommen vom Staat kein Geld, wenn wir Busse für Zusammenkünfte brauchen, aber die Schule lehrt uns, Rebellen zu sein», sagt Omar Garcia. «Als Dorflehrer nehmen wir eine Führungsrolle ein, lehren die Menschen, sich zu wehren, für ihre Rechte zu kämpfen. Auf Gesundheitsversorgung, auf Arbeit, auf Obdach.»