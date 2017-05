Mehr kostet mehr

Die Messlatte liegt also hoch. Doch davon lässt sich der 911 Turbo S nicht wirklich abschrecken. Schliesslich bringt er ein über 100 kg tieferes Eigengewicht, 10 PS und über 90 Nm mehr Drehmoment mit. Zudem verfügt der 911er über eine aktiv gelenkte Hinterachse, die ihn in engen Kehren agiler und bei hohen Geschwindigkeiten stabiler auf der Strasse liegen lässt. Schon auf den ersten Metern wirkt der Turbo noch verschliffener und perfektionierter als der GT-R. Der Porsche wirkt dadurch erwachsener, der Nissan dafür wilder. In Sachen Fahrdynamik ist der Zuffenhausener schliesslich aber alles andere als zurückhaltend und kann so gar im Vergleich zum GT-R nochmals eine Schippe drauflegen. Er wirkt noch direkter, noch agiler und noch präziser. Überragend ist vor allem, wie der Turbo S aus engen Kehren herausbeschleunigt und sogar «Godzilla» das Fürchten lehrt. Der Turbomotor im 911er-Heck verfügt über variable Lader für noch besseres Ansprechverhalten und kann dies auch spürbar in die Realität umsetzen. Trotz allem wirkt er – nicht zuletzt dank dem feinfühligen Allradsystem und den sauber abgestimmten Regelsystemen – sehr leicht beherrschbar. Er teilt seinem Fahrer mit, was an den Rädern geschieht, und bietet Optionen, um die Situation zu entschärfen; zur Not auch mit der massiven Keramikbremse, die erbarmungslos und ausdauernd verzögert. Aber: Dieses Plus an Fahrdynamik und Hightech hat auch seinen Preis. Der Nissan GT-R ist 119 900 Franken zu haben. Gemessen am Gebotenen ein sehr fairer Preis. Der Turbo S kostet gut das Doppelte.