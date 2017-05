Der 5er ist BMWs Business-Limousine schlechthin. Luxuriös, gediegen und dennoch unverkennbar BMW mit ausgeprägt sportlichen Genen. Doch seit 1991 hat der 5er noch ein zweites Gesicht: Als Touring will er in Kombiform neben den genannten Tugenden auch noch praktisch sein. Das will BMW nun auch der neuesten Generation des Klassikers in der Oberklasse beigebracht haben. Auf die aus der Limousine bekannten Front mit grossen Nieren und bis an diese herangezogenen Vieraugen-Scheinwerfer folgt nun ein hohes, für viel Raum sorgendes Kombiheck anstelle der nach hinten abfallenden Dachlinie der Limousine. In bester BMW-Kombi-Tradition lässt sich auch beim neuesten Touring die Heckscheibe separat öffnen, wodurch sich kleine Gegenstände eleganter einladen lassen – oder beim Familienurlaub auch die letzte Lücke noch passend vollstopfen lässt. Bis es aber so weit kommt, muss man schon einiges mitnehmen. Denn der 4,94 Meter lange Kombi fasst bis zu 570 Liter Gepäck, bei umgeklappter Rückbank sind es gar 1700 Liter. Hinzu kommt ein praktischer Laderaum-Boden, der sich auch als Teil-Element aufklappen lässt, sodass kleinere Gegenstände nicht haltlos im grossen Kofferraum herumrutschen. Das übliche Kombi-Repertoire beherrscht der neueste Touring also souverän. Doch von einem 5er BMW erwartet man eben noch ein Stückchen mehr.