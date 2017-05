Damian Donnellan, Managing Director bei Mazda Suisse, kann mit einem Lächeln zurückblicken. Seit 2002 setzte die japanische Marke hierzulande jährlich rund 7500 Autos ab. Konstant, aber ohne Wachstum. Doch die letzten zwei Jahre brachten endlich Wachstum – sprunghaft stieg der Absatz auf jeweils rund 10 000 Autos in den Jahren 2015 und 2016. Ein klares Indiz dafür, dass die Marke auf dem richtigen Weg ist – zwischenzeitlich schaffte es Mazda sogar fast in die Top 10 der stärksten Marken in der Schweiz.

Verantwortlich für den Erfolg sind die jüngsten Modelle. In den vergangenen Jahren hat Mazda die gesamte Palette erneuert. Sei es mit Facelifts oder mit komplett neuen Modellen. Nun haben sich die Japaner an das Zugpferd des Erfolgs gemacht: Den CX-5. Der SUV im C-Segment ist in der Schweiz der beliebteste Mazda – und bescherte der Marke konstante Absatzzahlen. Seit der Markteinführung 2012 waren es, ab dem ersten vollen Verkaufsjahr 2013, stets rund 2500 Stück; auch vergangenes Jahr noch, wo der Nachfolger bereits in den Startlöchern stand.

Der rote Faden

Der neue CX-5 macht schon auf den ersten Blick klar, dass man bei Mazda alles andere als planlos vorgeht. Nun, da alle Modelle erneuert sind, zieht sich ein klar erkennbarer, roter Faden durch das Modellportfolio. Dieser beruht vor allem auf zwei Säulen: Design und Fahrerlebnis.

Mazda nennt seine Design-Philosophie „Kodo-Design“. Prägnanter Kühler, ausgeprägter Schwung an der Flanke, betonte Radhäuser und ein kraftvolles Heck. Das hat man auch dem neuen SUV mit auf den Weg gegeben. Damit reiht er sich nicht nur nahtlos in die Modellpalette ein, sondern wirkt auch richtig hübsch. Der Kühlergrill wirkt massiv, auch aufgrund der weit vorstehenden Haube und des riesigen Markenlogos. Die zugekniffenen LED-Augen verstärken den entschlossenen Blick des Japaners. Auch am Heck wirkt er nun deutlich entschlossener und schlanker.

Entgegen des allgemeinen Trends ist der neue CX-5 im Vergleich zum Vorgänger nicht gewachsen; es bleibt bei 4,55 Metern Länge und 1.84 Metern in der Breite. Um den SUV dynamischer wirken zu lassen, wurde er drei Zentimeter flacher. Zudem wurden die Proportionen angepasst, indem beispielsweise die A-Säule nach hinten versetzt wurde, sodass die Haube länger wirkt.