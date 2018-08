Ein 13-jähriger wollte in der Nacht auf Montag um 3 Uhr mit dem Auto seiner Mutter beim Autobahnzoll Basel/Weil am Rhein in die Schweiz einreisen. Er fiel dem deutschen Zoll auf, da er die Busspur benutzte und mit angezogener Handbremse durch die Grenzkontrolle fuhr.

Das Auto blieb bei einem Schnellrestaurant auf Schweizer Seite stehen. Die hinterher rennenden Zöllner fanden den 13-jährigen mit zwei Freunden im Auto. Er hatte sich den Autoschlüssel der Mutter besorgt, um mit ihnen eine Spritztour zu machen. Der Zoll verständigte alle Eltern, die die Kinder am Grenzübergang abholten.





