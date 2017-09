Nach Riga, Valencia und Prag ist Basel an der Reihe: Das vierzigste europäische Jugendtreffen Taizé findet hier statt. Das bedeutet: 15'000 bis 20'000 Jugendliche strömen in die Stadt. Sie alle brauchen einen Schlafplatz. Die jungen Leute im Alter von 18 bis 35 Jahren stammen meist aus Ost- und Südeuropa und werden vom 28. Dezember bis zum ersten Januar in Basel tagen. Momentan haben sich 80 Gastgemeinden angemeldet. Sie suchen in ihrer Mitte Familien, die bereit sind, zwei oder mehr Christen bei sich aufzunehmen.

Gemeinden angeschrieben

Die Gemeinden sind engagiert auf der Suche, wie ein Schreiben von Pfarrer Matthias Plattner aus Sissach zeigt. «Die erwachsenen, jungen Leute reisen als Backpacker an, mit Schlafsack und Mätteli. Sie benötigen keine Gastbetten, sind aber dankbar für einen geheizten Raum und vielleicht eine Duschgelegenheit», wendet sich Plattner an seine Gemeinde. Die Teilnehmer werden aus Sicherheitsgründen immer zu zweit in eine Familie geschickt und bekommen dort Frühstück sowie ein Mittagessen am Neujahrstag.

Die Gastgeber müssen keinen direkten Draht zur Kirche haben und können auch einer anderen Religion angehören. Auf die Zusammenarbeit mit anderen Religionsgemeinschaften legt das Organisationskomitee grossen Wert. Deshalb sind auch Nachmittagsworkshops mit der Israelitischen Gemeinde Basel geplant.