Zwei Strassenräuber haben am Montagabend einer Frau am Spalenberg in Basel die Handtasche gestohlen. Die 22-Jährige wurde um 20.45 Uhr von hinten umgeworfen und dabei leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Das Opfer war vom Marktplatz her bergaufwärts unterwegs, als der eine Täter es von hinten umstiess. Der andere schnappte sich dann die Handtasche, und das Duo machte sich via Nadelberg aus dem Staub. Eine Fahndung verlief ergebnislos.





