Noch im Frühling dieses Jahres stand das Jurtezelt, in dem am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine schlafende Frau von einem Baum erschlagen wurde, an einer anderen, wenige Meter entfernten Stelle. Dies bestätigt Luzia Wigger Stein, Leiterin des Bau- und Gewerbeinspektorats Basel-Stadt, gegenüber der bz. Am 8. März sei den Besitzern ein ablehnender Bauentscheid mitgeteilt worden, weil die betroffene Parzelle laut Zonenplan maximal zu drei Prozent bebaut werden darf.

Ein Blick auf den Stadtplan zeigt: Das Jurtezelt stand seit mindestens 2008 auf dem Grundstück an der Wiesendamm-Promenade in Riehen, das den Industriellen Werken Basel (IWB) gehört. Beim Unfall befand sich das Zelt hingegen wenige Meter über der Grenze, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Donnerstag mitteilte.