Ein 75-jähriger Mann hat an der UBS Ahornhof in Basel Geld abheben wollen, als ihm ein Unbekannter nach der Pin-Eingabe die Bankkarte aus der Hand reisst und flüchtet. Der etwa 30-jährige Täter hielt sich am Samstagmittag zur gleichen Zeit im Bankraum auf wie das Opfer.

Eine Passantin hört die Hilferufe des 75-Jährigen. Sie versucht, den Dieb aufzuhalten. Dieser stösst sie zur Seite. Als er dann in ein bereitstehendes Auto steigt, das im Spalenring auf ihn gewartet hat, versucht die 33-jährige Frau erneut, den Dieb aufzuhalten. Aber vergeblich: Der Komplize fährt los und streift dabei die Helferin und verletzt sie.

Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, gelang es den Tätern, an einem Bancomaten bei der UBS St. Johann einen grösseren Geldbetrag abzuheben.

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt sucht nun nach folgenden Personen:

Etwa 30-jähriger Mann, ca. 180 Zentimeter gross, dunkle Hautfarbe, feste Statur, kurze dunkle Haare, trug dunkle Daunenjacke.

Unbekannter (Fahrzeuglenker), dunklere Hautfarbe.

Die Täter flüchteten mit einem grauen Renault Megan mit ausländischen Kontrollschildern.



Personen mit sachdienlichen Hinweisen können sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung setzen.

Die Polizeibilder vom Februar: