Es war die Affäre Türkenspitzel Y.S.*: Ein Basler Sicherheitsassistent im Dienst der Polizei wird verdächtigt, sensible Daten an regierungsnahe Kreise der Türkei weitergegeben zu haben. Der sogenannte Türkenspitzel hat mutmasslich Fahndungssysteme der Polizei benutzt, um in der Schweiz lebende Türken auszuspionieren. Bereits wurde gemutmasst, die Verhaftungen in Basel lebender Türken während einer Reise könnten in Verbindung zur Basler Spitzelaffäre stehen. Gegen Y.S. läuft eine Untersuchung wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch sowie Verletzung des Amtsgeheimnisses. Für kurze Zeit war er auch inhaftiert.

Die Basler Staatsanwaltschaft (Stawa) hat nun einige Adressen der Bespitzelten zusammengestellt. In einem Brief setzt sie die Betroffenen in Kenntnis. Dieser liegt der bz vor. «Die Prüfung der benützten Datenbanken hat ergeben, dass Ihr Name auf der Liste der abgefragten Personen steht. Diese Abfragen wurden ohne dienstliche Veranlassung getätigt», heisst es darin in nüchternem Behördenjargon.

Danach folgen die allgemeinen Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Das Schreiben datiert vom 29. Mai.