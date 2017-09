Wissen Sie noch, wie man Quarkwickel macht? Während einige tief in ihren Erinnerungen graben müssen, um an Grossmutters Wunderrezept heranzukommen, erinnern sich an Demenz erkrankte Menschen besser an solche Mittelchen aus vergangenen Tagen als an ihr letztes Mittagessen. Die Mitarbeitenden der Alzheimervereinigung beider Basel (ALZBB) wissen das genau und versuchen in ihren Kursen, die Demenzpatienten bei deren abrufbaren Erinnerungen abzuholen. Daniela Berger, Leiterin der ALZBB, erzählt über ihre Erfahrung mit von Demenz Betroffenen.

Frau Berger, die ALZBB unterstützt nicht nur an Demenz Erkrankte, sondern auch deren Angehörige. Wo setzt diese Unterstützung an?

Daniela Berger: Die Pflege einer Person mit Demenz kann extrem belastend und herausfordernd sein. Zu Demenz gehört nicht nur die typische Vergesslichkeit. Es geht so weit, dass man irgendwann auch einfache Routinesachen nicht mehr ausführen kann. In einem Fall putzte der Ehemann jeden Tag zusammen mit seiner Frau die Zähne . Wenn er die Bewegungen vormachte, konnte sie es nachmachen, allein wusste sie nicht mehr wie. Die Angehörigen brauchen extrem viel Geduld und Verständnis. Wir helfen ihnen, die Krankheit zu verstehen, vermitteln Pflegeangebote und vieles mehr. Vor allem regen wir sie zur Selbstpflege an. Denn viele pflegende Angehörige übernehmen sich und riskieren damit, selber krank zu werden.

Was ist für pflegende Angehörige besonders herausfordernd?

Den Erkrankten muss man mit sehr viel Geduld und Wohlwollen begegnen. Das braucht manchmal Nerven. Der oder die Erkrankte wähnt sich plötzlich in einer anderen Zeit und sagt: «Ich muss jetzt nach Hause und für die Kinder kochen.» Dann ist es wichtig, den Kern der Aussage, hier zum Beispiel die Sorge um die Kinder, ernst zu nehmen, aber die Person gleichzeitig von der Idee abzulenken, dass sie jetzt kochen gehen muss. Man kann dann nach den Kindern fragen und die Person so in ein Gespräch verwickeln.

Wie zeigt sich eine Demenzerkrankung?

Der grösste Risikofaktor ist das Alter. Ein Drittel der über 90-Jährigen erkrankt an Demenz. In den beiden Basel gibt es über 10 000 Menschen mit Demenz. Mit einem Anteil von ungefähr 60 Prozent ist Alzheimer die häufigste Demenzerkrankung. Es kann damit anfangen, dass einfachste Wörter nicht mehr einfallen oder dass man die Orientierung in Raum und Zeit verliert. Das löst Unsicherheit oder Frustration aus. Die Erkrankung kann Verhaltensänderungen mit sich bringen. Extrovertierte Leute werden plötzlich zurückhaltend und still, aus Angst, dass sie sich nicht mehr richtig ausdrücken können. Hilflosigkeit, Aggressionen und auch Depressionen können die Person verändern.

Worauf muss man sich dann alles einstellen?

Das Kurzzeitgedächtnis geht verloren und man kann nichts Neues mehr lernen. Man kann sich ein Bücherregal vorstellen, in dem die Bücher des Lebens stehen. Bei der Demenz vom Typus Alzheimer gehen Stück für Stück einzelne Bücher verloren und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Also die neusten zuerst und die ältesten erst ganz am Schluss. Man kann irgendwann nicht mehr Schuhe binden oder die Uhr lesen. Im fortgeschrittenen Stadium erkennt man je nach Demenzform und Verlauf die eigenen Angehörigen nicht mehr oder hat die Sprache komplett verloren. Das ist dann für die Angehörigen extrem belastend. Es ist ein Abschied auf Raten.