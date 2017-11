________________

Abgesehen vom Zuckerwatten- und Spielzeugstand entlang des Trottoirs bietet der Platz wenige Konstanten. Essen gibt es zwar mehr als genug und auch Bahnen und Buden stehen da, aber in was für eine Welt wirft einen der Barfi? In eine beliebige. Da ist die Kaserne greifbarer.

Grimmig, aber nicht aggressiv

Hier verkehren die harten Jungs, die Halbstarken der Gegenwart, und lassen ihre Muskeln spielen. Ein Franken pro Schlag, ein Fünfliber für sieben Schläge. Die Messeorganisatoren übertrumpfen sich jährlich mit nie dagewesenen Bahnen – doch der Boxautomat bleibt das Highlight. Während man früher fürchten musste, auf dem Platz blöd angemacht zu werden, geht es inzwischen auch abends friedlich zu. Zwar kucken manche Kerle nach wie vor speziell grimmig in die Welt, Aggressionen kommen aber kaum mehr auf.

Wo jeder ein bisschen cool ist

Martin Schütz vom Sicherheitsdepartement bestätigt das: «Aus polizeilicher Sicht gibt es bis dato auf dem Kasernenareal mit Jugendlichen keine Schwierigkeiten.» Vor zehn Jahren klang das anders. Damals lösten Ausschreitungen bei der Kaserne eine politische Debatte aus, die ein entsprechendes Gesetz hervorbrachten.

Das Wegweisungsgesetz musste dieses Jahr allerdings noch nicht angewendet werden, wie Schütz sagt: «Es sind auf der Kaserne bis jetzt keine befristeten Platzverweise ausgesprochen worden.»