Mitarbeiter seiner Werbeagentur Eyeloveyou assistierten auf dem Feld und in der Technik: Zwei Drohnen begleiteten die Aktion, eine sandte aus 250 Meter Höhe in Echtzeit eine Aufnahme aufs Tablet, sodass sich Fiedler wie ein Adler ein Gesamtbild der bisherigen Schritte machen konnte. Da war Fingerspitzengefühl angesagt, denn aus dieser Distanz konnte eine kleine Abweichung auf dem Feld einen grossen Fehlstrich bedeuten.

«Das Ganze erforderte eine minuziöse Vorbereitung», sagt Fiedler. Wie ein Skifahrer hatte er die Strecke verinnerlicht. Jeder Zeichenstrich, jede Abzweigung musste sitzen. Es gab nur einen Versuch, einen Take.

Die zweite Drohne filmte den ganzen Prozess und hielt ihn für die Nachwelt fest. Wie Fiedler mit der weissen Farbe übers Feld schritt, im Wissen, dass er sich keinen Fehltritt erlauben konnte, wie aus Hunderten meterlangen Strichen Seferovic entstand, das kann man seither im Internet mitverfolgen. Ein gelungener Promostunt, ein Kunstwerk auch, das im Netz tausendfach angeschaut worden ist.

Ein viraler Hit

Seit der vergangenen Woche ist diese Technik auch in Österreich bekannt. Denn das «Tschuttiheftli» ist in mehreren europäischen Ländern erhältlich, auch in unserem östlichen Nachbarland, das zwar die WM-Teilnahme verpasst hat, aber trotzdem mitfiebert. «Und zwar mit der Schweiz», erzählt Fiedler, der kürzlich in Wien weilte und feststellte, dass die Österreicher voller Enthusiasmus hinter dem Schweizer Team stehen.

Weil sie mit Marcel Koller einen der unseren als Nationaltrainer hatten? Weil wir gemeinsam die Euro 08 über die Bühne brachten? Weil wir Nachbarn sind? Vielleicht aus all diesen Gründen.

Jedenfalls ist das «Tschuttiheftli» in Wien an 30 Orten erhältlich und beliebt, so beliebt, dass Fiedler mit Unterstützung des Radiosenders FM4 für eine weitere Aktion ins Stadion des Wiener Sport-Clubs eingeflogen wurde. Er zeichnete Ernst Happel, den österreichischen Kult-Spieler und Trainer, in den Rasen. Auch das wurde im Netz zum viralen Hit.