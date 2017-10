Acht Vinyl-Läden gibt es in Basel

Roxy, Boite-a-Musique, Music Center, Soundbox – ehemalis klingende Namen von Basler Plattenläden, seit Jahrzehnten zu. Doch in den letzten Jahren hat sich der Trend umgekehrt: Mit Elch Records und Plattfon Records haben in den letzten Jahren im unteren Kleinbasel an Oetlinger- und Feldbergstrasse gleich zwei neue Plattenläden eröffnet. Und auch die Zihlmann-Filiale an der Schneidergasse hat umgesattelt und setzt seit diesem Sommer auf LPs statt Küchengeräte. Laut «20 Minuten» gibt es damit aktuell acht Geschäfte in Basel, die Platten im Angebot haben: Nebst den drei genannten und Bernie Rotzingers Atlantic Records sind dies Schmocki’s Ohrwurm Oase im Gundeli, ACE Records an der Steinentorstrasse und Hammer Sounds an der Baslerstrasse in Allschwil. Und auch Media Markt hat Vinyl im Sortiment.