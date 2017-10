Die eierlegende Wollmilchsau

Die Verwaltung plant nichts geringeres als die steingewordene, eierlegende Wollmilchsau. Für jeden der vielfältigen Nutzer des Bachs ist etwas dabei. Das ist kein Zufall: Die Begleitgruppe ist breit abgestützt, in ihr sitzen unter anderem Vertreter von WWF, Pro Natura, von der IG Rheinschwimmen, von den Pontonieren, den Wasserfahrern und des Galgenfischerverins. Der Grund dafür: So ein Projekt wurde in der Schweiz innerstädtisch noch nie realisiert.

Auf Kleinbasler Seite lässt sich das Vorhaben in zwei Bereiche teilen. Im oberen Abschnitt, zwischen Tinguely-Museum und westlichem Ende der Solitude, hat die Natur Vorrang. Hier soll eine Naturschutzzone entstehen, mit flachem Wasser, kleinen Inseln, Weiden, aber auch kleinen Dämmen, hinter denen die Fische stehen und laichen können. Die Galgenfischer dürfen mit der Sanierung von Wehren rechnen.

Weiter unten, entlang des Schaffhauserrheinwegs und bis zur Wettsteinbrücke, wird der Kies grossflächiger ausgeschüttet: «Es soll einen kleinen Strand geben, der zum Verweilen einlädt», sagt Derungs. Anlagen und Feuerstellen sind hingegen am baldigen Hotspot für Schwimmer nicht geplant. Auch hier werden Flachwasserzonen dazu führen, dass sich einst zahlreich vorhandene Fischarten wieder heimischer fühlen. Invasiven Grundeln hingegen treffen so weniger ideale Bedingungen an. Derungs hofft, dass damit auch manch Vogelart zurückfindet, dass sich etwa der Flussläufer blicken lässt, zumindest in den Morgenstunden. Auch auf der anderen Seite des Rheins sind auf aktuellen Plänen kleine Strandabschnitte eingezeichnet, so etwa zu beiden Seiten des Rheinbads Breite.

«Die Firma LIFE Science AG berät uns in ökologischen Fragen», sagt Derungs. Auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) findet Gefallen am Vorhaben und wird aller Voraussicht nach einen Drittel der Kosten übernehmen. Diese schlagen mit insgesamt geringen rund zwei Millionen zu Buche – unter anderem auch deshalb, weil die Schweizerischen Rheinhäfen das Material gratis an die benötigten Stellen bringen.