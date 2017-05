Fürs Fotoshooting setzt sich der neue Muba-Chef Daniel Nussbaumer auf eines der ausgestellten Velos in der Messehalle. Mitten im Stress um die Eröffnung der Basler Publikumsmesse nimmt er sich ein paar Minuten, um in Erinnerungen zu schwelgen. «Ich liebe es, Mountainbike und Rennvelo zu fahren.» Am liebsten fährt er über Alpenpässe und quält sich stundenlang asphaltierte Serpentinen hoch.

Lange ist es her, dass Nussbaumer das letzte Mal überhaupt auf dem Fahrrad sass. Nach der letzten Ausgabe im vergangenen Jahr übernahm der 33-Jährige bei der Muba die Leitung. Seither musste er seine Leidensfähigkeit bei der Arbeit unter Beweis stellen. Er war er nie in den Ferien, und im Hinblick auf seine Feuertaufe hat der Schlafentzug den Kaffeekonsum in die Höhe schnellen lassen. In den letzten Tagen vor dem Ribbon Cut greift er gar wieder zur Zigarette. «Aber nur während der Messe», sagt er lachend. Danach sei wieder Schluss.