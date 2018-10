Am Mittwochnachmittag, gegen 15.44 Uhr, ereignete sich in Rheinfelden (D) ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Angaben der Polizei befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die Bundesstrasse vom Kreisverkehr Müssmattstrasse in Richtung Turbinenkreisel. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang nicht bekanntem Grund nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort frontal mit einem Lastwagen.

Der Fahrer des Autos, sowie ein Mitfahrer im Lastwagen, ein 45-jähriger Mann, wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Lastwagens und ein weiterer Mitfahrer verletzten sich leicht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Neben der Feuerwehr Rheinfelden und Nollingen waren auch Rettungsdienste aus Schopfheim und Rheinfelden, sowie ein Rettungshubschrauber aus der Schweiz im Einsatz.

