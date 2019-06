Der Lenker des unbekannten Personenwagens flüchtete nach diesem Unfall in hohem Tempo in Richtung Roggenburgstrasse und liess die verletzte Fahrradfahrerin an der Unfallstelle liegen.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über kapovrk.vlz@jsd.bs.ch zu melden.

