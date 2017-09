Der Präsident von Hotelleriesuisse Basel musste zunächst leer schlucken, als er die Zahlen der bz zur Marktmacht der Übernachtungsplattform Airbnb hörte. «Dass die Anzahl Betten so schnell und so stark zugenommen hat, hätte ich nicht gedacht», sagt Felix Hauser dann.

Er bezieht sich auf eine Studie von Oktober 2015, die für Basel 2041 privat vermietete Airbnb-Betten ausgab. Heute, keine zwei Jahre später, hat sich diese Zahl mehr als verdreifacht: 6455 Betten in insgesamt 3134 Zimmern werden auf Stadtgebiet angeboten. Das sind mittlerweile fast so viele wie die 7543 Betten der Basler Hotels, die das statistische Amt in seiner Tourismusstatistik 2016 ausweist. «Wir spüren die Konkurrenz seit mindestens zwei Jahren, besonders während den grossen Messen», sagt der oberste Hotelier weiter. Allerdings habe auch die Anzahl Hotelbetten stark zugenommen, was Auswirkungen auf die Auslastung habe.

«Besonders ein Dorn im Auge sind uns die kommerziellen Anbieter von Privatunterkünften – dort verlangen wir gleich lange Spiesse für alle.»

Die neuen Zahlen der bz Basel zeigen: Auch dieses Segment nimmt stark zu. Die Basler Regierung war im letzten Jahr in der Beantwortung einer Interpellation von FDP-Grossrat Peter Bochsler von 23 bis 125 Anbieter mit mehr als einer Wohnung ausgegangen. Mittlerweile sind es 224 solcher Anbieter, der grösste davon vermittelt aktuell 40 Zimmer, andere sind mit 14 oder zwölf Zimmern auf der Plattform präsent. Und dies, obwohl das neue Wohnraumfördergesetz eine solche Nutzung an eine Bewilligung knüpft.

Das zuständige Gastgewerbeinspektorat hat einen Anbieter verklagt und erstinstanzlich Recht erhalten – nun ist der Fall beim Appellationsgericht hängig. «Wir warten dieses Urteil ab, ehe wir mit unserer Vollzugsstrategie weitermachen», sagt Amtsleiterin Luzia Wigger auf Anfrage.