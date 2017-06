Uni muss 44 Millionen einsparen

Diese Partner machten gute Miene zum bösen Spiel, doch konnten sie eine gewisse Unzufriedenheit nicht verbergen: «Wir haben letztlich einem Kompromiss zugestimmt, der die Universität nicht in ihrer Entwicklung schädigt», sagt der Basler Bildungsdirektor Conradin Cramer. Die finanzielle Ausgangslage der beiden Kantone sei nun mal tatsächlich unterschiedlich. Bei der Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann klingt es ähnlich: «Sicher sind nicht alle in Basel damit zu 100 Prozent zufrieden, aber das ist das Wesen eines Kompromisses.» Dass Basel auch noch die Hälfte der Baselbieter Kulturpauschale übernimmt, bezeichnet sie in diesem Lichte als «vertretbare Lösung».

Als «akzeptabel» bezeichnet die Uni selbst das Verhandlungsergebnis. Dabei hätte die Institution – ganz entgegen Gschwinds anfänglicher Aussage – allen Grund, sich als die wahre Verliererin zu sehen. 2020 und 2021 soll sie total 43,8 Millionen Franken einsparen, die hälftig den beiden Kantonen zugutekommen. Selbst geht sie sogar von einem noch höheren Betrag aus (siehe Seiten 20/21).

Unirat-Präsident bald Baselbieter

So stolz die sechs Regierungsvertreter – auch die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog war anwesend – das Resultat von zwei Jahren Verhandlungen auch präsentierten, viele drängende Fragen blieben gestern unbeantwortet. So ist in der Vorlage zum Leistungsauftrag 2018 bis 2021, die nun Landrat und Grossem Rat zur Beratung übergeben wird, Entscheidendes wie die künftige Aufteilung des Uni-Restdefizits kein Thema. Zurzeit bleibt es bei der – mehr oder weniger – paritätischen Finanzierung. Wirklich grosse Veränderungen soll das System erst im Rahmen der Verhandlungen zum neuen Staatsvertrag und des übernächsten Leistungsauftrags 2022 bis 2025 erfahren (siehe Kasten rechts).

Einen Paukenschlag gab es dann doch noch: Ab dem 1. Januar 2020 soll das Präsidium des Universitätsrats definitiv an einen Vertreter Basellands übergehen. Dieser werde bereits Anfang 2018 im Unirat Einsitz nehmen «und von Beginn weg die Federführung für den Strategieprozess 2030 übernehmen.» Darauf hätten sich die beiden Regierungen geeinigt.