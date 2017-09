Neben dem Schweizerischen Nationalfonds, der Nationalen Forschungsstiftung von Südafrika und der Novartis-Stiftung könnte in Zukunft auch die Unesco neu mit im Boot sein. «Wir sind mit der Unesco in sehr konstruktiven Gesprächen für eine Kooperation», sagt der Leiter des Projekts Uwe Pühse.

Die Studie ist auf Stiftungsgelder angewiesen. «Durch die finanziellen Mittel, die dem Projekt zugesprochen wurden, können wir das beruflich machen, für das wir uns sonst in unserer Freizeit einsetzen würden», sagt Joubert. Ihre Kollegin Larissa Adams (31) stammt aus einem der Townships von Port Elizabeth und ist früher selber auf eine dieser Schulen gegangen. Sie hofft mit der Arbeit, langfristig etwas bewirken zu können. «In Südafrika klafft, was das Gesundheitsbewusstsein angeht, eine grosse Lücke», sagt Adams.

Auswerten, diskutieren, planen: Die südafrikanischen Gäste arbeiten während ihres vierwöchigen Aufenthalts eng mit den Basler Forschern zusammen. «Ich finde es bemerkenswert, dass hier Professoren und Studenten am selben Tisch zusammen sitzen. Diese Art von Teamwork nehme ich mit nach Südafrika», sagt die Vierte im Bunde, Siphesihle Nqweniso (26).

Beeindruckt sind die jungen Frauen auch vom Verkehr in der Stadt. «Wie hier Trams, Autos, Velofahrer und Fussgänger aneinander vorbeikommen, ohne dass es kracht, ist echt bemerkenswert. In Afrika gäbe es viel mehr Unfälle», sagt Smith. «Auch den ‹Swiss-Stare› werden wir nie vergessen», fügt Nqweniso an und erklärt: «Schweizer sagen nicht, wenn sie etwas stört. Sie starren dich einfach solange an, bis du es selber merkst. Zum Beispiel, wenn du im Tram zu nah an den Sitznachbar heranrückst. Anders als Afrikaner wahren Schweizer lieber ihren persönlichen Raum.»

Südafrika erwartet Basler Studis

Die Studentinnen sind mittlerweile wieder zurück in Südafrika. Im Oktober bekommen sie Schweizer Gesellschaft. Dann reisen fünf Basler Sportstudenten nach Port Elizabeth und testen vor Ort die in der Schweiz entwickelten Sport- und Tanzstunden. «Die Basler Studenten werden sehen, dass in Afrika einiges anders ist. In unseren Schulklassen kommt es schon mal vor, dass ein Lehrer für 70 Schüler verantwortlich ist.», sagt Joubert. Sie kann den Baslern dann zeigen, dass es Heidi auch auf Afrikaans gibt.