LDP-Grossrat Heiner Vischer legte die Karten offen auf den Tisch: Die gut anderthalb Jahre dauernde Suche nach einer definitiven neuen Leitung für das Naturhistorische Museum (NMB) ist gescheitert. Es fehlt der Wunschkandidat, der grosse Name, den man unbedingt nach Basel locken wollte. In einer ersten Runde habe die Findungskommission aus 31 Bewerbungen zwar eine Idealbesetzung im Visier gehabt, sagte der Präsident der NMB-Kommission. «Der Kandidat hat aber leider aus persönlichen Gründen abgesagt». Vischer soll sogar eigens nach München gereist sein, um ihn zu überzeugen – ohne Erfolg.

Nicht anders nach einer zweiten Runde: Erneut habe der beste Kandidat abgewinkt – ebenfalls aus persönlichen Gründen, wie Vischer betonte. Beide Absagen hätten nichts zu tun mit den vielen Unsicherheiten in der Basler Museumspolitik, die gleich zwei Grossratskommissionen zum Boykottaufruf getrieben haben, was den geplanten NMB-Neubau beim Bahnhof St. Johann vorerst blockiert.

Ebenfalls nur befristete Lösung

Eine dritte Runde habe aber niemand mehr starten wollen. Der Prozess habe ohnehin schon sehr lange gedauert. Und so hat die zuständige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann notgedrungen auf Plan C zurückgegriffen: Es sind die beiden interimistischen Leiter David Alder und Basil Thüring, die das Museum ab kommendem Jahr als Co-Direktoren führen sollen – allerdings nur bis zum Abschluss des Neubauprojekts.

Thüring und Alder haben den pensionierten Direktor Christian Meyer bereits seit Juli vertreten. Und dabei hätten sie sehr gute Arbeit geleistet, erklärte Ackermann am Freitag vor den Medien: «Die beiden überzeugen mit Kompetenz.» Auch Vischer sprach von einer «hervorragenden Lösung». Die beiden aber hätten sich ursprünglich gar nicht um die Stelle beworben.

Alder und Thüring werden neben der Museumsleitung gerade auch an der Neubauplanung beteiligt sein. «Sie kennen nicht nur das bestehende Haus in- und auswendig, sondern auch das Neubauprojekt», warb Ackermann. «Ich bin überzeugt, dass sie in dieser Phase Sicherheit und Kontinuität garantieren werden.» Dennoch bleibt die Lösung befristet. «Idealerweise hat jedes Museum einen Kopf, der das Haus repräsentiert», erklärte Vischer. «Wenn der Neubau steht, müssen wir über Bücher. Derzeit ist das jedoch die beste Lösung.»

Zudem: Befristete Verträge für Museumsleitungen seien international gang und gäbe, sagte die Interimsleiterin der Basler Kulturabteilung, Sonja Kuhn – selbst der Direktor des Basler Kunstmuseums, Josef Helfenstein, habe einen befristeten Vertrag. Alder und Thüring dürften sich ausserdem bei der definitiven Besetzung der Museumsleitung gerne wieder bewerben und hätten dann gute Chancen, ergänzte Ackermann.

«Der Spatz in der Hand»

Die zuständige Bildungs- und Kulturkommission (BKK) zeigt sich allerdings wenig begeistert: «Die Absagen grosser Namen sind natürlich sehr bedauerlich», findet BKK-Präsident Oswald Inglin (CVP). «Aufgrund der vielen Unsicherheiten im Kulturbereich aber war es offenbar ein sehr schwieriger Findungsprozess.» Auch FDP-Grossrat Stephan Mumenthaler ist eher enttäuscht. «Man hat das anvisierte grosse Ziel nicht erreicht», sagt er. «Das Präsidialdepartement hat sich nun für den Spatz in der Hand entschieden.» Offensichtlich sei das in dieser Situation die beste Lösung gewesen. «Dass sie befristet bleibt, wirkt allerdings nicht gerade als Vertrauensbeweis.»

Auch BKK-Vizepräsidentin Franziska Reinhard ist wenig überzeugt von dieser Übergangslösung, welche sie an das Kunstmuseum erinnert. Auch beim NMB soll der definitive Direktor erst nach dem Erstellen des Neubaus kommen. «Beim Kunstmuseum haben wir damit keine guten Erfahrungen gemacht», gibt die SP-Grossrätin zu bedenken. «Der Neue muss nun auslöffeln, was der Vorgänger eingebrockt hat.» Gleichzeitig hätte ein neuer Direktor dem Neubau zusätzlich Strahlkraft verliehen, sagt Joël Thüring. «Hier wurde eine Chance verpasst.» Für den SVP-Grossrat zeigt das einmal mehr die Strategielosigkeit in der Basler Museumspolitik. «Vieles ist lange nicht an die Hand genommen worden. Nun hangelt man sich von Provisorium zu Provisorium.»

Für die BKK-Mitglieder ist es aber richtig, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. «Man kann nicht ewig warten», sagt Mumenthaler. «Es braucht nun Klarheit für den Neubau.» Das 190-Millionen-Projekt hängt bisher allerdings noch in der Schwebe. Denn der Grosse Rat hat aus Ärger über das Ausbleiben der lange versprochenen Museumsstrategie einen Beschlussstreik zu Museumsgeschäften angedroht, der auch den Neubaukredit treffen könnte. Die Museumsstrategie hat Ackermann noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Sie wird mit Spannung erwartet, da viele Häuser unter zunehmendem Spardruck stehen und das Kunstmuseum sich mit dem Erweiterungsbau ein tiefes Loch in der Kasse eingehandelt hat. So ist offen, ob der NMB-Neubau fristgerecht erstellt werden kann. «Bis dahin aber werden Alder und Thüring die Sache sicher im Griff haben», sagt Inglin.