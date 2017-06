Herr Dürr, geniessen Polizeibeamte grundsätzlich zu viele Freiheiten? Sollte man sie stärker an die Kandare nehmen, zum Beispiel was Facebook-Einträge betrifft?

In der Regel reicht die soziale Kontrolle innerhalb des Polizeikorps. Was die Einträge von Y. S. betrifft, so sind sich alle einige, dass diese nicht akzeptabel sind.