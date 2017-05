Herr Lips, im Herbst, nach der Dienstwagen-Affäre und dem Fall einer Schändung innerhalb des Korps, sprachen Sie von einer «Pechsträhne». Seither sind weitere Vorfälle bekannt geworden. Würden sie immer noch von «Pech» sprechen?

Gerhard Lips: Meine Aussage ist damals im Kontext von plötzlich eintretenden Vorfällen entstanden. Der Fall einer Schändung war ein Ereignis, das ich nicht beeinflussen kann. Im Umfeld eines Betriebs, wie es die Polizei ist, können solche auftreten. Dies ist im weitesten Sinn als «Pech» zu bezeichnen. Anders gelagert sind Fälle, die wir selbst verschulden: Vorschriften, die nicht eingehalten werden oder nicht geschrieben sind, Regeln, die wir treffen sollten, aber nicht treffen. Das kann man nicht als Pech bezeichnen. Zentral für mich ist die Frage: Wie verhindern wir, dass Ähnliches wieder passiert?

Das scheint Ihnen bislang aber nicht gut zu gelingen.

Doch. Wir kämpfen zum Teil auch mit Ereignissen, deren Ursachen in der Vergangenheit liegen.

Aber kann man nach acht Jahren im Amt bei den Dienstwagen-Privilegien noch von «Altlasten» sprechen?

Ich habe die Weisung selber auch nie hinterfragt, da ich der Meinung war, wenn die Weisung von einem Departementsvorsteher erlassen worden ist, ist sie rechtskonform. Die Frage, ob sie aber auf einer gültigen Rechtsgrundlage steht, habe ich mir selber nie gestellt. Hier hätte man sicher kritischer hinschauen müssen.

Dass sich Polizisten an der Velosammelstelle bedienen durften, wurde vor anderthalb Jahren gestoppt. Unter anderem die Dienstwagen-Affäre lässt darauf schliessen, dass eine gewisse Selbstbedienungsmentalität von oben vorgelebt wurde.

Diese Vermutung kann ich weitgehend bestätigen. Sicher sein kann ich nicht, da ich es nicht weiss. Ich stelle einfach fest, dass im Zusammenhang mit der Velosammelstelle offenbar während Jahren, vielleicht Jahrzehnten, eine Praxis angewandt wurde, über die man aus heutiger Optik sagen muss: Das geht nicht. Aus einer solchen Handhabe entsteht eine Praxis, für die niemand mehr ein Unrechtsbewusstsein hat. Es hängt auch mit einer gesellschaftlichen Veränderung zusammen, dass man heutzutage staatliche Tätigkeiten vielleicht kritischer beurteilt.

Dieses Verhalten wurde von der Leitung ja vorgelebt. Reagiert wird, so scheint es, nur auf öffentlichen Druck.

Ob dies von der Basis als vorgelebt wahrgenommen wurde: Das mag so sein. Dazu müsste man jetzt einen Mitarbeiter befragen, der sich ein Velo genommen hat, ob er dies wegen der Dienstwagen von vorgesetzten tat. Beides ist heute nicht mehr akzeptabel, entsprechend muss das Regelwerk angepasst werden. Hier haben wir rückwirkend vielleicht zu lange zugewartet. Für die Offiziere mit Dienstwagen gab es damals keinen Anlass, ihr Tun als Unrecht zu empfinden. Es gab entsprechende Weisungen, zuerst vom Kommandanten, dann vom Departementsvorsteher. Die Offiziere haben sich nie die Frage gestellt, ob diese Weisungen eine rechtliche Grundlage haben. Wir haben auch in anderen Bereichen festgestellt, dass man Infrastruktur nutzte, ohne dass es dafür einen Anspruch gab.

Welche denn?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir haben an der General-Guisan-Strasse ein Sportzentrum, das Korpsmitglieder in der Freizeit kostenlos nutzen dürfen, weil wir fitte Polizisten wollen. Bis vor rund anderthalb Jahren durften auch Angehörige von Mitarbeitern diese Lokalitäten nutzen. Das haben wir abgestellt, das ging zu weit. Das stiess aber wiederum intern auf Kritik: Die Halle stand ja zu diesen Zeiten leer.

Um einen Vergleich zu den BVB zu ziehen: Dort wurde nach zahlreichen Vorfällen eine Zäsur vorgenommen. Diese hatte auch personelle Folgen, bei der Polizei bislang aber nicht.

Ich kann das nicht beurteilen, ich kenne die Vorkommnisse bei den BVB nur aus den Medien. Dass wir einem Mitarbeiter kündigen, tritt sehr selten auf. Hier sind wir auch dem Personalrecht unterstellt. Es ist bekannt, dass es viel braucht, um einen Mitarbeiter zu entlassen. Wir haben mehrere pendente Verfahren, in denen ich den betroffenen Mitarbeiter gerne loswerden würde. In diesen bin ich der Meinung, dass der Mitarbeiter Vergehen begangen hat, die nicht akzeptabel sind. In diesen hindert uns das Personalrecht daran, schnelle Entscheidungen zu treffen. Wenn jemand eine Kündigung nicht akzeptiert, vergehen Monate bis Jahre, bis er aus dem Dienst entlassen wird. In diesen ist er entweder freigestellt oder versetzt, bezieht aber auf jeden Fall Lohn. Es ist nicht wie in der Privatwirtschaft. Das ist für mich auch nicht immer einfach.

Es ist schwer nachvollziehbar, wie ein Polizist, der eine Kollegin schändet, in den Dienst zurückkehrt, nur um dann wieder freigestellt zu werden. Wie ist dies möglich?

Ich kann Ihnen zu diesem konkreten Fall keine Auskunft geben, weil ein Strafverfahren und ein personalrechtliches Verfahren laufen. Aber es handelt sich hierbei genau um einen solchen Fall – und wir haben leider noch zwei bis drei weitere davon, die seit längerem pendent sind. Wenn ein Strafverfahren drei Jahre dauert, sind uns in dieser Zeit personalrechtlich die Hände gebunden: Wir können nichts entscheiden, das Verfahren ist sistiert. Es gab sogar Fälle, in den wir Leute wieder zurück in den Dienst nehmen mussten. Etwa als ein Polizist sich rassistisch geäussert hat. Das Verfahren dauerte mehrere Jahre. Am Schluss entschied die Personalrekurskommission, dass eine Kündigung nach so langer Zeit unverhältnismässig wäre.

Zum konkreten Fall des Türken-Spitzels: Die Polizeileitung ist bereits im letzten Sommer vom Nachrichtendienst gewarnt worden. Hat man die Situation damals unterschätzt?

Dazu läuft nun eine externe Untersuchung. Daher kann ich dazu kaum etwas sagen. Ein Polizist muss sich bewusst sein, dass er auch in seiner Freizeit einer erhöhten Erwartung entsprechen muss.

Wie sehr hat dieses Vertrauen gelitten nach den ganzen Negativschlagzeilen in den letzten Monaten?

Diese Erwartungen sind einer gesellschaftlichen Veränderung unterworfen. Die Erwartungen in der Bevölkerung sind gestiegen – Stichwort Dienstwagen oder Velo-Sammelstelle.

Lassen Sie uns die Frage anders formulieren: Machen Sie sich Sorgen um das Image der Basler Polizei?

Wenn ständig Negativschlagzeilen zu lesen sind, mache ich mir sehr wohl Sorgen. Gleichzeitig aber sehe ich, dass sehr viel gute Arbeit geleistet wird, welche kaum erwähnt wird. Das ist das Dilemma.